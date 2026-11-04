Женская сборная Кении по регби-7 победила Австралию со счетом 17:12 в финале Юношеских Олимпийских игр в Дакаре, Сенегал, и завоевала золотую медаль. Это первая золотая награда для кенийской команды на каких-либо Олимпийских играх, сообщает Nation Kenya.

Решающая попытка в овертайме

Основное время матча завершилось вничью 12:12. В дополнительное время победную попытку для кениек занесла Митчелл Чемтаи. В первом тайме Заин Хибо сравняла счет после попытки австралийки Дарси Маккей — 5:5.

После перерыва Грейс Бьюкенен вывела Австралию вперед, а Билли Бекус реализовала попытку. Позднее Бекус получила временное удаление за нарушение, после чего Кения ответила попыткой Жозефины Керубо. Диана Ванджиру реализовала ее и сравняла счет, переведя игру в дополнительное время.

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Путь к финалу

На групповом этапе кенийская команда заняла второе место в группе A. Она победила Китай — 12:5 и Сенегал — 19:0, но уступила Австралии со счетом 5:17. В полуфинале кенийки обыграли Мадагаскар — 15:5, тогда как Австралия победила Чехию — 19:10.

В матче с Мадагаскаром попытками отметились Эвелин Афанде и Микеал Ммбога, которая дважды пересекла зачетную зону соперниц. До этого лучшим результатом женской сборной Кении по регби-7 была победа в женском Кубке Африки по регби-7 в 2018 году.

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