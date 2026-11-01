В Стамбуле, Турция, кениец Филимон Киптоо Кипчумба победил в мужском забеге 48-го Стамбульского марафона и установил новый рекорд трассы. Дистанцию 42,195 км он преодолел за 2 часа 8 минут 44 секунды.

Новый рекорд трассы

По данным Anadolu Agency, Кипчумба превзошел предыдущий рекорд на одну минуту. Его в 2019 году установил другой представитель Кении Даниэль Кибет — 2 часа 9 минут 44 секунды.

Второе место в мужском забеге занял эфиоп Суфаро Волийи Кебето, третьим финишировал кениец Винсент Кипьегон Роно. Марафон организовала компания Spor Istanbul, являющаяся дочерней структурой муниципалитета Стамбула. Трасса начиналась на азиатской стороне города возле моста Мучеников 15 июля и завершалась на площади Султанахмет.

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Эфиопки заняли весь пьедестал

Женский забег выиграла представительница Эфиопии Касанеш Айенев Базе с результатом 2 часа 24 минуты 40 секунд. Ее соотечественница Азмера Абреха Гдей стала второй, уступив победительнице семь секунд. Третье место заняла еще одна эфиопка Дирибе Гирко Алему, показавшая время 2 часа 25 минут.

Лучшим среди турецких спортсменов в элитной мужской категории стал Хусейн Джан — он занял 11-е место с временем 2 часа 17 минут 53 секунды. Мерт Гирмалегессе финишировал 12-м, Халил Ясин — 14-м, Ахмет Алканоглу — 15-м, а Явуз Аграл — 16-м.

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