Кенийские боксёрши выиграли четыре весовые категории и возглавили женский медальный зачёт чемпионата Африки по боксу. Об этом сообщает Nation Kenya.

Финалы в Найроби

Финалы чемпионата Африки по боксу среди элиты прошли 22 октября 2026 года в спортивном центре Kasarani в Найроби. На фотографии, опубликованной изданием, запечатлены призёрки после финальных поединков.

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Призёрки в наилегчайшем весе

В наилегчайшем весе золотую медаль завоевала представительница Кении Грейс Атиено. Серебряную награду получила Вероника Мапунда из Танзании, а бронзовую — Вакваза Рошда из Уганды.

На снимке Атиено стоит в центре рядом с Мапундой и Рошдой. В подписи к фото они названы соответственно золотой, серебряной и бронзовой призёрками. Автор фотографии — Evans Habil из Nation Media Group. Материал Nation Kenya датирован 24 октября 2026 года.

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