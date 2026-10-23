В Кении 33-летнюю марафонку Перес Джепчирчир временно отстранили после того, как внесоревновательная проба дала неблагоприятный аналитический результат по EPO. Об этом в пятницу сообщило Athletics Integrity Unit.

Внесоревновательная проба

Образец у спортсменки отобрали в Кении вне соревнований. Это произошло до ее победы на Сиднейском марафоне. После получения такого результата AIU применило к Джепчирчир временное отстранение от соревнований.

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О решении сообщает Channel NewsAsia со ссылкой на Athletics Integrity Unit. Материал CNA опубликован с указанием Reuters в качестве источника.

Спортивные достижения

Джепчирчир является олимпийской чемпионкой в марафоне. Ранее она владела мировым рекордом в полумарафоне и четыре раза побеждала в World Marathon Majors. В сентябре 2025 года в Токио она выиграла женский марафон на чемпионате мира по легкой атлетике.

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