В Индии крикетная команда «Мумбаи Индианс» назначила Кирона Полларда главным тренером на сезон Индийской премьер-лиги 2027 года. Он заменит на этом посту Махелу Джаявардене, который покинул команду на прошлой неделе, сообщает Channel NewsAsia.

Переход из тренерского штаба

До нового назначения 39-летний Поллард работал тренером по отбиванию в штабе Джаявардене. Он играл за «Мумбаи Индианс» в 2013–2020 годах и за это время пять раз выигрывал Индийскую премьер-лигу.

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Опыт Полларда

Поллард также помог сборной Вест-Индии завоевать титул чемпиона мира по крикету Twenty20 в 2012 году. В заявлении он отметил, что опыт игрока и тренера дал ему понимание ценностей «Мумбаи Индианс» и ответственности, связанной с представлением команды.

Новый наставник заявил, что хочет тесно работать с игроками и тренерским штабом, развивать таланты команды и продолжать ее традиции. «Мумбаи Индианс» делит первое место в истории IPL по количеству титулов — у клуба пять побед, однако после последнего чемпионства он четыре раза за шесть сезонов не выходил в плей-офф.

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