Сборная Австралии по регби объявила состав на первый матч Кубка Бледислоу против Новой Зеландии, который состоится в субботу на стадионе Eden Park в Окленде. Главный тренер австралийцев Лес Кисс включил 27-летнего Айзека Генри в стартовый состав, а Джозефа-Аукусо Суаалии оставил на левом крыле.

Как сообщает The Guardian, Генри сыграет на позиции внешнего центра. Для игрока Queensland Reds это будет пятый тестовый матч за Австралию: он дебютировал два месяца назад в игре против Японии в Осаке.

Единственное изменение после победы над ЮАР

Возвращение Генри стало единственным изменением в стартовой пятнадцатке Австралии по сравнению с составом, который две недели назад обыграл Южную Африку со счетом 42:38 в Перте. Внутренний центр Хантер Пайсами не сыграет из-за четырехнедельной дисквалификации за высокий захват в матче против действующих чемпионов мира.

Лен Икитау, оформивший в Перте две попытки на позиции внешнего центра, прошел проверку готовности после травмы лодыжки и сыграет под номером 12. Суаалии, который большинство из 25 тестовых матчей провел в центре, останется на левом крыле. В предыдущей игре против ЮАР он удачно действовал, в частности, под высокими мячами.

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Изменения на скамейке запасных

Стартовая линия форвардов Австралии не изменилась, однако скамейка запасных была обновлена. Форварды Том Хупер и Таниэла Тупоу вернулись в свои клубы в Европе, поскольку двухматчевая серия Кубка Бледислоу проходит вне международного окна World Rugby. В число запасных вошли хукер Джош Нессер, проп Массимо де Лутис, игрок третьей линии Ник Чемпион де Креспиньи и флай-хаф Деклан Мередит.

Кисс также изменил соотношение форвардов и бэков среди запасных с шести к двум на пять к трем. В первых пяти тестовых матчах на посту тренера Австралии после Джо Шмидта Кисс не потерпел поражений: команда одержала четыре победы и один раз сыграла вничью.

Сборная Новой Зеландии перед домашним матчем потеряла из-за травм, в частности, флай-хава Ричи Мо’унгу и вингера Фехи Финеанганофо. Мо’унга повредил икроножную мышцу на тренировке и пропустит игру в Окленде и следующий матч серии в Сиднее. Тренер новозеландцев Дейв Ренни перевел Дамиана Маккензи с позиции фулбека на флай-хава, а Боудена Барретта поставил на позицию фулбека. Скотт Барретт сразу вернулся в стартовый состав после перерыва, во время которого восстанавливался от проблем со стопой и спиной.

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