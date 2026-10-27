В Китае производитель энергетических напитков Dongpeng и молочная компания Mengniu прекратили сотрудничество с французским футболистом Килианом Мбаппе после распространения в интернете видео, на котором он якобы шутит о бывшем китайском лидере Мао Цзэдуне. Об этом сообщает France 24.

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Dongpeng заявила, что придерживается политики нулевой терпимости к поведению, оскорбляющему национальные чувства, и немедленно прекращает всякое сотрудничество с Мбаппе.

Mengniu, которую France 24 называет крупнейшим производителем молочной продукции в Китае, также объявила о немедленном прекращении партнерства с игроком мадридского «Реала» и сборной Франции. В компании заявили, что не приемлют слов или действий, которые могут оскорбить чувства китайского народа.

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Видео и реакция

После появления видео Мбаппе якобы рассказал, что самым смешным мемом, который он видел, было изображение с его лицом, наложенным на портрет человека, которого он назвал китайским диктатором. По данным France 24, это, вероятно, было отсылкой к мему с образом Мао Цзэдуна.

AFP Fact Check не смог сразу подтвердить подлинность видео. После заявлений брендов тема прекращения сотрудничества Dongpeng с Мбаппе стала самой популярной на китайской социальной платформе Weibo.

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