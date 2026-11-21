«Киев-Баскет» одержал домашнюю победу над «Запорожьем» в матче седьмого тура регулярного чемпионата баскетбольной Суперлиги. Команда Валерия Плеханова завершила матч со счётом 86:71, взяв реванш за разгромное поражение от соперника в первом круге.



Рывок киевлян и попытка камбэка гостей

Встреча в столичном спорткомплексе «Венето» началась с рывка хозяев 7:1. Запорожцы постепенно сократили отставание, однако завершили первую четверть в роли догоняющих – 19:23.

Решающей стала вторая десятихвилинка, которую «Киев-Баскет» выиграл со счётом 32:14. Подопечные Плеханова увеличили преимущество до 22 очков, а на большой перерыв ушли при счёте 55:33.

После перерыва «Запорожье» попыталось вернуть интригу, начав третью четверть рывком 8:0. Гости выиграли этот отрезок 21:12 и сократили отставание до 13 очков.

Однако в заключительной десятиминутке киевляне не позволили сопернику приблизиться ещё больше. Хозяева выиграли последнюю четверть со счётом 19:17 и довели встречу до победы.

«Киев-Баскет» – «Запорожье» – 86:71 (23:19, 32:14, 12:21, 19:17)

Кто стал лучшим

Главным героем матча в составе победителей стал Джавион Мэй. За 38 минут на площадке он набрал 20 очков, сделал девять подборов и семь перехватов.

Также результативно сыграли Кабацюра, набравший 16 очков, и Холод с 13 очками.

В составе «Запорожья» лучшим стал Джулиан Пауэлл, который оформил дабл-дабл из 23 очков и 12 подборов. Еще 19 очков набрал Илеледжи.

Одним из ключевых факторов победы стала лучшая реализация моментов после потерь соперника. Киевляне набрали 29 очков после ошибок запорожцев, тогда как гости — лишь 13.

Что дальше

В воскресенье, 22 ноября, «Киев-Баскет» встретится с «Днепром». Начало матча запланировано на 16:00.

«Запорожье» в тот же день сыграет против «Харьковских Соколов». Матч начнётся в 13:00.

Об этом сообщается со ссылкой на ФБУ.

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