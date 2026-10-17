Киевский «Сокол» одержал вторую разгромную победу в Континентальном кубке

Киевский «Сокол» обыграл литовскую «Энергию» со счётом 4:1 в первом раунде Континентального кубка по хоккею сезона 2026/27. Для украинской команды это уже вторая разгромная победа на турнире.

Отечественный гранд вышел вперед в середине первого периода. Ратушный взял инициативу на себя, ушел в сторону от защитников и бросил под дальнюю штангу. Хозяева льда ответили в начале второго 20-минутного периода — Ружников забил на добивании в затяжной атаке.

Но в середине периода Ратушный снова вывел «Сокол» вперед. На этот раз он забросил из центральной зоны. А в третьей 20-минутке «Энергию» столичный гранд добил ещё двумя голами: Мазур переправил шайбу за линию с близкого расстояния, а Сидоренко замкнул передачу из-за ворот.

«Сокол» одержал вторую победу в двух турах. Судьба путёвки в следующий раунд решится в финальном туре. Соперником чемпиона Украины станет латвийский «Мого», который также одержал две победы.

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