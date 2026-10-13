В Великобритании глава Независимого футбольного регулятора Дэвид Коган заявил, что уйдет в отставку, если подвергнется политическому давлению в отношении реакции органа на дело Manchester City. Независимая комиссия признала клуб виновным в нарушении финансовых правил Премьер-лиги на протяжении девяти лет, однако это решение обжалуется.

Как сообщает The Guardian, Коган подчеркнул, что ни он, ни регулятор не подвергались политическому давлению ни в этом, ни в других делах. По его словам, независимость регулятора и его личная независимость являются абсолютными, а вмешательство в работу органа стало бы основанием для его отставки.

Полномочия в отношении владельцев клубов

Коган пояснил, что законодательство позволяет регулятору проверять владельцев, директоров и руководителей клубов, а также оценивать, соответствуют ли владельцы требованиям для дальнейшего управления командами. Для этого регулятор должен собрать подробную информацию, провести проверку и учесть юридические консультации.

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Если владелец не пройдет проверку по критериям добросовестности, честности и финансовой надежности, регулятор может принудить клуб к продаже. Если решение независимой комиссии по делу Manchester City останется в силе после апелляции, это потенциально может касаться Abu Dhabi United Group, которой принадлежит клуб.

Финансовое состояние английского футбола

Коган сделал заявление во время презентации отчета State of the Game о финансовых вызовах английской футбольной системы. В нем указано, что 94% из 116 клубов, находящихся в сфере надзора регулятора, зафиксировали финансовые убытки в сезоне 2025–26. В то же время клуб высшего дивизиона с наибольшими доходами зарабатывает в 605 раз больше, чем клуб Национальной лиги с наименьшими доходами.

Коган также призвал Премьер-лигу и Английскую футбольную лигу договориться о перераспределении средств. Он заявил, что парашютные выплаты клубам, вылетающим из Премьер-лиги, все больше искажают систему. Премьер-лига сообщила, что ее недавнее предложение по финансовому перераспределению для EFL, по имеющимся данным, составляет 320 млн фунтов стерлингов за сезон.

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