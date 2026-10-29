Бывший игрок ЦСКА, «Локомотива» и сборной России Андрей Соломатин заявил, что вновь присоединился к войне против Украины. Об этом он рассказал российским пропагандистским СМИ.

Соломатин утверждает, что с августа 2023 года участвовал в войне в рядах террористов из подразделения «Эспаньола». После этого он якобы занимался собственным благотворительным фондом.

«Я недавно подписал очередной контракт. Некоторые из бывших сослуживцев поступили в «Барс-22 «Тигр», входящий в состав 55-й дивизии морской пехоты. Тогда я принял решение, что тоже стану боевой единицей этого подразделения. В основном буду работать в составе мобильной огневой группы. В нашем отряде есть рота противодействия и рота, которая работает непосредственно на «передовой» в отношении БПЛА. Существуют пункты временного наблюдения на важных стратегических участках.

В целом 70–80 % личного состава — из Приморья. Работали на донецком, брянском, курском, белгородском направлениях, сейчас — в Запорожье. И я должен соответствовать такому боевому уровню. Создаем новую историю, большая ответственность», — заявил 51-летний Соломатин.

Соломатин провел 13 матчей за сборную России, забил 1 гол. Участвовал в чемпионате мира 2002 года.

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