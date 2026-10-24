Бывший капитан сборной Пакистана по T20 Салман Али Ага вернулся в команду на домашнюю серию из двух тест-матчей против Шри-Ланки. В состав из 14 игроков также вошел леворукий спиннер Али Усман, сообщает Channel NewsAsia.

Возвращение после серии с Англией

В августе Ага и Усман были среди семи игроков, которых вывели из состава посреди серии после того, как Пакистан проиграл Англии два тест-матча. Агу также отстранили от должности капитана команды в формате T20 и не включили в состав на октябрьскую серию T20 против Шри-Ланки.

Однако 32-летний Ага успешно выступил в однодневных международных матчах против Шри-Ланки, набрав сто ранов в прошлое воскресенье. Первый тест против Шри-Ланки должен начаться 9 ноября в Равалпинди.

Больше актуальных новостей — в Telegram-канале UA.News Telegram.

Новички в составе

Капитаном Пакистана останется Бабар Азам. Команда попытается оправиться после поражения от Англии со счетом 0:3 в тестовой серии.

Пакистан изменил состав бэтсменов, впервые вызвав Самира Минхаса, Мохаммада Таху и Мохаммада Сулеймана. Шан Масуд, набравший 95 ранов в третьем тесте против Англии в прошлом месяце, в заявку не попал.

В состав также вошли Абдулла Фазал, Арафат Минхас, Азан Аваис, Мохаммад Аббас, Мохаммад Гази Ггори, Разалла, Саад Баиг и Сауд Шакиль.

Читай нас в