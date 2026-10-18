Бывший футболист и тренер Роберт Подолиньский после разговора с нападающим «Ювентуса» Аркадиушем Миликом назвал его новое мышечное повреждение незначительным. Как сообщает Interia Sport, Подолиньский поддерживает контакт с игроком и разговаривал с ним о состоянии здоровья.

Оценка состояния футболиста

Подолиньский заявил WP SportoweFakty, что травма Милика является лёгкой. По его словам, речь идёт о механическом повреждении — обычном растяжении мышцы, которое не должно вызывать беспокойства.

Он также отметил, что поддерживает постоянную связь с футболистом. По данным Interia Sport, Подолиньский и Милик вместе готовились к сезону.

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Ранее портал tuttojuve.com сообщил, что нападающий получил новое растяжение мышцы, из-за которого был вынужден снова прервать реабилитацию. В статье Interia Sport отмечается, что эта информация вызвала опасения относительно возможной длительной паузы игрока.

Ситуация в «Ювентусе»

По информации издания, тренер «Ювентуса» Лучано Спаллетти не включил 32-летнего Милика в заявку команды на матчи чемпионата и европейских кубков. Новое повреждение временно осложняет возвращение нападающего к игре.

Брат футболиста Лукаш Милик, который работает функционером в «Гурнике» из Забже, заявил, что Аркадиуш Милик приложил значительные усилия для возвращения в футбол после предыдущих проблем со здоровьем.

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