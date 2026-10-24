Бывший тренер Иги Свёнтек Вим Фиссетт заявил, что теннисисткам из верхней части рейтинга WTA следует более тщательно распределять нагрузки и иногда отказываться от участия в турнирах. Как сообщает Interia Sport, бельгийский специалист высказал это мнение в интервью Sport.pl в середине октября.

Совет теннисисткам WTA

По мнению Фиссетта, игроки могли бы брать пример с Янника Синнера и Карлоса Алькараса в управлении игровым расписанием. Он считает, что периодический отказ от отдельных турниров помогает избегать переутомления и подходить к стартам в лучшей физической форме.

Фиссетт отметил, что спортсменки могут учитывать возможную потерю рейтинговых очков и призовых, однако ключевым является выход на турниры с достаточным запасом сил.

Больше актуальных новостей — в Telegram-канале UA.News Telegram.

Календарь вне обязательных стартов

Тренер признал, что его позиция отличается от распространённого мнения. По его словам, ведущие теннисистки имеют свободу в формировании собственного календаря. Он добавил, что, хотя игроки стремятся выступать на турнирах Большого шлема и соревнованиях категории WTA 1000, вне обязательных стартов они могут выбирать, где играть.

Свёнтек в конце марта сообщила о завершении сотрудничества с Фиссеттом после нескольких месяцев работы. Её новым тренером стал Франсиско Роиг. Под руководством Фиссетта польская теннисистка, в частности, выиграла Уимблдон.

Читай нас в