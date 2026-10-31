В Австралии коня Defiantly, одного из ведущих международных претендентов на победу в Melbourne Cup, не допустили к участию в скачках после ветеринарного осмотра. Как сообщает ABC News, решение приняли в субботу после повторного обследования животного.

Повторный осмотр не изменил решения

Defiantly тренирует Джозеф О'Брайен. Конь прибыл в Австралию и находился на карантине в Верриби. Он не прошёл первоначальный ветеринарный осмотр в четверг, а утром в субботу его обследовали повторно.

В Racing Victoria заявили, что, по мнению ветеринаров, Defiantly всё ещё не пригоден для участия в Melbourne Cup. Стюарды сняли коня со скачек по ветеринарной рекомендации.

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Изменения в составе участников

Отсутствие Defiantly, вероятно, откроет место в стартовом поле для другого коня Джозефа О'Брайена — Kizlyar. Ранее Defiantly долгое время считали одним из фаворитов соревнования: он выиграл скачку второй группы Prix Kergorlay на дистанции 3000 метров во французском Довиле.

Ещё два международных участника — Enfjaar и Wine Dark Sea — также не прошли первоначальные проверки, однако в субботу успешно завершили финальный осмотр и получили разрешение на участие во вторничных скачках. Японского коня Stinger Glass ранее сняли из-за повышенного риска травмы, выявленного по результатам компьютерной и позитронно-эмиссионной томографии. По той же причине из состава участников исключили Saint George, которого тренирует Сиарон Махер.

Окончательный список участников Melbourne Cup должны утвердить позднее в субботу, а жеребьёвка состоится через час после этого.

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