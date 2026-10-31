«Ковентри» 31 октября победил «Сандерленд» со счётом 3:1 в матче Премьер-лиги на Coventry Building Society Arena и покинул зону вылета. Для команды Фрэнка Лэмпарда это была третья победа в чемпионате в нынешнем сезоне, сообщает Sky Sports.

Три гола хозяев

Счёт на 17-й минуте открыл Тацухиро Сакамото, забив свой первый гол в Премьер-лиге ударом из-за пределов штрафной площади. До перерыва преимущество хозяев удвоил Тайво Авонийи: он отобрал мяч у Люка О'Ниена, вошёл в штрафную и поразил ворота. Это был его первый гол в лиге после перехода в клуб летом.

На 52-й минуте Джек Рудони забил третий мяч «Ковентри». Его удар из-за пределов штрафной после рикошета от Омара Альдерете изменил траекторию полёта мяча и не оставил шансов голкиперу Робину Рефсу.

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Пенальти не изменил итог

«Сандерленд» сократил отставание на 67-й минуте, когда Энцо Ле Фе реализовал пенальти, назначенный после игры рукой Итана Пиннока в штрафной площади. Это был первый гол команды в Премьер-лиге с 20 сентября. В компенсированное время Альдерете получил вторую жёлтую карточку, оставив гостей в меньшинстве.

После поражения команда Режиса Ле Бри остаётся на последнем месте в турнирной таблице. «Ковентри» поднялся из тройки аутсайдеров, опередив, в частности, «Манчестер Юнайтед».

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