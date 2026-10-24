В Австралии бывший игрок национальной сборной по крикету Усман Хаваджа сообщил, что на протяжении всей международной карьеры жил с ревматоидным артритом. О диагнозе, который он держал в тайне от большинства партнёров по команде, спортсмен рассказал после завершения выступлений за сборную Австралии, сообщает ABC News Australia.

Хаваджа рассказал, что узнал о диагнозе в 22 года, когда играл за команду штата Новый Южный Уэльс. Из-за сильной боли в левом колене он сначала опасался смертельной болезни: по его словам, из профессионального спортсмена он превратился в человека, который не мог пройти даже 10 метров до ванной комнаты.

Не раскрывал диагноз партнёрам

Крикетист сообщил о своём состоянии медицинскому и тренерскому штабам, а также администраторам, однако не сказал об этом ни одному игроку. Он объяснил, что не хотел особого отношения или того, чтобы болезнь использовали против него. О диагнозе, в частности, не знали его давний друг Дэвид Уорнер и партнёр по тестовой команде Майкл Хасси.

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Хаваджа контролировал болезнь регулярными инъекциями препарата, который, по его словам, позволил ему вернуться к игре примерно через шесть месяцев. В январе 2011 года он дебютировал в тестовых матчах за Австралию.

88 тестовых матчей за Австралию

За международную карьеру Хаваджа провёл 88 тестовых матчей, набрал 6229 ранов и оформил 16 сенчури. Он также стал первым уроженцем Пакистана и первым мусульманином, сыгравшим тестовый матч за Австралию.

Крикетист отметил, что решил публично рассказать об аутоиммунном заболевании, чтобы поддержать других людей с подобными диагнозами. Подробности своей борьбы с ревматоидным артритом он изложил в готовящейся к выходу автобиографии Sabr.

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