Сборная Индии по крикету победила Новую Зеландию с преимуществом в пять викетов в первом матче серии однодневных международных игр в Окленде, Новая Зеландия. Вират Кохли набрал 74 рана и стал самым результативным игроком встречи на стадионе Eden Park, которую несколько раз прерывали из-за дождя, сообщает Dawn.

Кохли набрал 74 рана

Из-за дождя Индии необходимо было набрать 143 рана по сокращённым правилам Дакворта — Льюиса, и команда достигла цели за 56 мячей до окончания матча. Благодаря этой победе индийская команда повела 1:0 в серии из пяти игр.

Кохли вышел на поле в конце первого овера после того, как Рохит Шарма выбыл, не набрав ни одного рана. За 51 мяч он выполнил 13 ударов на четыре рана и один удар на шесть. Своё 80-е полувековое достижение в ODI Кохли оформил за 35 мячей.

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Вместе с капитаном команды Шубманом Гиллом Кохли составил партнёрство на 113 ранов. Гилл набрал 37 ранов с 56 мячей. Дождь прервал погоню за целью в 11-м овере при счёте 54-1, а затем — ещё раз после 12-го овера. После возобновления игры Индии оставалось набрать 79 ранов за 20 оверов. Джейкоб Даффи взял три викета за Новую Зеландию.

Новая Зеландия набрала 185 ранов

Ранее Индия выиграла жеребьёвку и выбрала игру в поле. Начало матча отложили на 10 минут из-за кратковременного дождя. Новая Зеландия завершила свою часть игры с 185 ранами и всеми выбитыми игроками в 41-м овере.

Больше всего в новозеландской команде набрал Тим Сейферт — 38 ранов. Он заменил Девона Конвея, который получил сотрясение мозга после столкновения с Мэттом Генри на тренировке во вторник. Гленн Филлипс набрал 30 ранов, Дэрил Митчелл — 28, а Блэр Тикнер — 34 с 23 мячей. В составе Индии Аршдип Сингх взял четыре викета, Гурнур Брар — три. Второй матч серии состоится в Веллингтоне в субботу.

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