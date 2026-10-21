Во Франции вингер «Пари Сен-Жермен» Хвича Кварацхелия перенесёт операцию после разрыва передней крестообразной связки колена. 25-летний футболист получил травму в домашнем матче Лиги чемпионов против «Барселоны», который ПСЖ выиграл со счётом 4:2.

Операция в ближайшие дни

Французский клуб сообщил, что Кварацхелию прооперируют в ближайшие дни, однако сроков его восстановления не назвал. Как сообщает Sky Sports, из-за травмы игрок точно пропустит выездной матч Лиги чемпионов против «Астон Виллы» 8 декабря. Повреждение также ставит под сомнение его возвращение на поле до окончания сезона.

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Другие травмированные игроки ПСЖ

В прошлом сезоне Кварацхелия был признан лучшим игроком Лиги чемпионов. Он также номинирован на «Золотой мяч» 2026 года после кампании, в которой помог ПСЖ во второй раз подряд выиграть Лигу чемпионов и завоевать титул чемпиона Франции.

В матче с «Барселоной» травмы также получили Усман Дембеле, действующий обладатель «Золотого мяча», и капитан команды Маркиньос. Согласно заявлению клуба, у обоих футболистов повреждения бедра, и они будут проходить лечение в течение следующих нескольких недель.

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