В Великобритании квотербек команды NFL Philadelphia Eagles Джейлен Хертс сыграл матч после обнаружения тромба в икре, а позднее у него диагностировали тромбоз глубоких вен и множественные тромбы в обоих легких. Philadelphia Eagles сообщили, что он, вероятно, пропустит оставшуюся часть сезона. Лечение предусматривает прием препаратов для разжижения крови, а прогнозы относительно его выздоровления положительные, сообщает BBC Sport.

Тромб обнаружили перед матчем в Лондоне

4 октября во время матча против Los Angeles Rams другой игрок наступил Хертсу на левую икру. Квотербек завершил игру, а 8 октября сообщил о проблеме команде. В течение недели он полноценно тренировался и проходил лечение в четверг и пятницу.

10 октября Eagles прибыли в Лондон, где тем же вечером Хертс обратился в Cleveland Clinic. Ультразвуковое исследование выявило поверхностный тромб в вене икры, однако медики разрешили ему сыграть на следующий день. 11 октября он провел полный матч против Jacksonville Jaguars на стадионе Tottenham Hotspur Stadium, а затем отправился с командой обратным рейсом.

В той встрече Хертс набрал 220 ярдов пасом и отдал один тачдаун-пас. Jacksonville Jaguars победили со счетом 19:17.

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Повторное обследование изменило диагноз

14 октября после ежедневного лечения повторное УЗИ показало, что тромб сместился, и Хертса отстранили от следующей игры. 19 октября Eagles и агент игрока в совместном заявлении сообщили, что дальнейшие обследования выявили тромбоз глубоких вен и двустороннюю легочную эмболию.

Главный медицинский специалист NFL Аллен Силлс заявил, что у лиги нет отдельного протокола для таких случаев, однако назвал действия медиков «чрезвычайно осторожными» и выразил полное доверие к тому, как Eagles работали с ситуацией. Профсоюз игроков NFLPA сначала призвал к полному расследованию, а позднее NFL и NFLPA сообщили, что совместно рассматривают обстоятельства дела.

Международные матчи NFL

Доктор Нико Михич, местный медицинский координатор следующего международного матча NFL в Мадриде 8 ноября, отметил, что тромбы среди спортсменов встречаются нечасто. По его словам, решения относительно физической активности, сна или длительного перелета после выявления тромба принимаются индивидуально.

Случай с Хертсом усилил внимание к медицинскому сопровождению игроков во время международных матчей NFL. В этом сезоне лига проводит рекордные девять игр за пределами США.

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