Квотербек клуба НФЛ «Балтимор Рэйвенс» Ламар Джексон перенесет операцию на правом большом пальце. Главный тренер команды Джесси Минтер сообщил, что двукратного самого ценного игрока НФЛ внесут в список травмированных как минимум на следующие четыре матча, пишет Sky Sports News.

Травма в первой атаке

Джексон травмировал бросающую руку уже в первом розыгрыше атаки «Рэйвенс» в матче против «Баффало Биллс», который завершился поражением балтиморцев со счетом 10:36. Защитник «Биллс» Грег Руссо ударил его по руке.

После игры Минтер, отвечая на вопрос, может ли травма завершить сезон для Джексона, сказал: «Посмотрим». Квотербек вернулся на поле после трех пропущенных матчей из-за высокого растяжения голеностопа.

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Проблемы с квотербеками

В первой половине матча травму пальца ноги получил и резервный квотербек Тайлер Хантли. Из-за этого на поле вышел незадрафтованный новичок Джо Фаньяно, третий вариант на этой позиции. Он выполнил 10 из 21 передачи на 91 ярд, сделав одно перехватывание.

После поражения «Балтимор» имеет баланс 4–4 и занимает последнее место в дивизионе AFC North. Следующий матч команда проведет в четверг против «Джексонвилл Джагуарс». Дедлайн обменов в НФЛ приходится на 10 ноября, поэтому клуб еще может обратиться к трансферному рынку.

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