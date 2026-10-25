«Питтсбург Стилерз» победили «Нью-Орлеан Сэйнтс» со счётом 16:10 в первом матче регулярного сезона НФЛ, проведённом в Париже, Франция. Квотербек питтсбургской команды Аарон Роджерс в этой игре обошёл Пейтона Мэннинга по количеству тачдауновых передач за карьеру и вышел на третье место в истории лиги.

Историческая передача Роджерса

Как сообщает Sky Sports News, Роджерс превзошёл показатель Мэннинга в 539 тачдауновых передач в первой половине встречи. Он отдал четырёхъярдовый пас на тайт-энда Дарнелла Вашингтона, который занёс первый тачдаун в истории матчей НФЛ в Париже.

За игру Роджерс выполнил 19 из 30 передач на 212 ярдов и отдал один тачдаун-пас. Джейлен Уоррен набрал 101 ярд в 18 выносных попытках. Ди Кей Меткалф поймал две передачи на 56 ярдов, включая 51-ярдовую передачу, предшествовавшую тачдауну Вашингтона.

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Решающие эпизоды матча

Крис Босвелл реализовал все три попытки филд-гола за «Питтсбург». Его 28-ярдовый удар принёс первые очки в истории НФЛ в Париже, а филд-гол с 47 ярдов в конце второй четверти обеспечил «Стилерз» преимущество 13:10 перед перерывом.

Квотербек «Сэйнтс» Тайлер Шаф выполнил 30 из 38 передач на 278 ярдов, отдал один тачдаун-пас Девону Веле и допустил перехват во второй половине игры. У «Нью-Орлеана» была возможность сократить отставание, но Даниел Карлсон не реализовал филд-гол с 52 ярдов за десять минут до окончания встречи. После победы «Питтсбург» имеет баланс 5-2, тогда как «Сэйнтс» — 2-5.

Матч на «Стад де Франс» посетили 78 488 зрителей. Париж стал одним из трёх новых городов-хозяев международных матчей НФЛ в сезоне 2026 года наряду с Мельбурном и Рио-де-Жанейро.

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