Испанский футболист «Барселоны» Ламин Ямаль в третий раз подряд получил награду лучшему молодому футболисту мира на церемонии «Золотого мяча». Как сообщает Interia Sport, первую такую награду он получил в 2024 году, а затем дважды подтвердил этот статус.

Третья награда подряд

В сезоне 2025/26 Ямаль был одним из лидеров «Барселоны». Каталонский клуб защитил титул чемпиона Испании и выиграл Суперкубок страны.

В 2026 году футболист также стал чемпионом мира в составе сборной Испании. В финале испанская команда победила действующих обладателей титула — сборную Аргентины.

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Во время вручения молодежной награды Ямаль оставался среди претендентов на главный приз церемонии — «Золотой мяч». За него также боролись Килиан Мбаппе из мадридского «Реала» и Гарри Кейн из мюнхенской «Баварии».

Женская категория

В женской категории победила Вики Лопес. Она выступает за женскую команду «Барселоны» вместе с Эвой Пайор.

Накануне церемонии «Барселона» с Ямалем в составе проиграла «Реалу» со счетом 1:2 в Эль-Класико на «Камп Ноу». По данным издания, 19-летний футболист провел неудачный матч и не смог помочь команде избежать поражения.

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