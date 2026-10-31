Пилот McLaren Ландо Норрис показал лучшее время в третьей, заключительной тренировке Гран-при Мехико в Мехико, Мексика, опередив представителя Mercedes Кими Антонелли всего на 0,001 секунды. Об этом сообщает Sky Sports.

Борьба за поул-позицию

Шарль Леклер из Ferrari был быстрейшим в обеих пятничных тренировках, однако в субботу уступил Норрису и Антонелли около одной десятой секунды. Напарник Норриса Оскар Пиастри занял четвёртое место.

Макс Ферстаппен из Red Bull проиграл лучшему результату 0,351 секунды. Нидерландский гонщик не сможет стартовать с поул-позиции независимо от итогов квалификации: он получил штраф в виде потери одного места на стартовой решётке за столкновение с Лиамом Лоусоном из Racing Bulls во второй тренировке. Стюарды назвали инцидент неприемлемым, а оба гонщика признали столкновение ненужным и неловким.

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Замена в Haas

Перед заключительной тренировкой Haas заменил Эстебана Окона резервным пилотом Рё Хиракавой до конца уикенда. Команда не объяснила причин этого решения, но подтвердила, что француз не болен.

Хиракава, победитель «24 часов Ле-Мана», занял 19-е место в тренировке и проиграл своему напарнику Оливеру Берману шесть десятых секунды. Ранее Haas сообщил, что Окон покинет команду в конце сезона после двух лет выступлений за американский коллектив, а его заменит бразильский гонщик Рафаэл Камара.

Антонелли может досрочно завоевать титул чемпиона мира в воскресной гонке, если финиширует не ниже девятого места.

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