Бывший канадский хоккеист Уэйн Гретцки одобрил решение правительства Канады не выдавать визы российским хоккеистам для участия в юношеском чемпионате мира. По его мнению, канадские власти поступили правильно, отказав сборной РФ в допуске к турниру.

«Я понимаю позицию премьер-министра, он поступил правильно. Он занял позицию и четко ее обозначил. Думаю, многие игроки и рядовые канадцы считают так же», — заявил Грецки.

Он подчеркнул, что война не нравится никому.

«Мы надеемся, что она прекратится, и предпочли бы, чтобы она вообще не начиналась», — отметил бывший хоккеист, семья которого родом с территории современной Украины.

Напомним, любимую команду Лукашенко не допустили к участию в чемпионатах мира по хоккею.

Напомним, что российский лыжник Александр Большунов не получил разрешения на возвращение к международным соревнованиям даже в нейтральном статусе. Поэтому спортсмен пока не сможет участвовать в международных стартах.

Европейская федерация стрельбы из лука (World Archery Europe, WAE) с 1 января 2027 года отменит ограничения для Российской федерации стрельбы из лука, её спортсменов, команд и официальных представителей.

Российский прыгун с трамплина Евгений Климов получил разрешение выступать на международных соревнованиях в сезоне 2026/27. FIS внесла его в список индивидуальных нейтральных спортсменов, хотя после начала полномасштабной войны Климов присутствовал на провоенном митинге в Москве и появлялся на публике с символом Z.

Читай нас в