В Кракове, Польша, «Краковия» сыграла вничью 1:1 с варшавской «Легией» в матче 11-го тура Экстракласы. Команда Марека Папшуна не проиграла ни одного из 11 матчей сезона 2026/27 и, по данным Interia Sport, остаётся единственной непобеждённой командой лиги.

Голы в первом тайме

Гости открыли счёт на 26-й минуте. Павел Вшолек получил мяч на правом фланге и отдал передачу в центр, где Михал Шевчик принял мяч, освободился от опеки и точно пробил по воротам Себастьяна Мадейского.

«Краковия» сравняла счёт перед перерывом. На 44-й минуте Густав Хенрикссон отдал передачу Лассе Нордасу, который нанёс точный дальний удар. Голкипер «Легии» Отто Хиндрих не смог отразить мяч, поэтому первый тайм завершился со счётом 1:1.

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Моменты после перерыва

Во втором тайме хозяева пытались выйти вперёд. На 49-й минуте Оттар Какабадзе пробил, но мяч заблокировал Рафал Аугустыняк. «Легия» ответила моментом Рафала Адамского, однако нападающий пробил выше ворот.

На 81-й минуте Адамский после передачи Богдана Вьюнника нанёс удар, который Мадейский остановил на линии ворот. В компенсированное время шанс вырвать победу для варшавской команды имел Дамиан Шиманьский, но голкипер «Краковии» успел отразить его удар. Матч завершился со счётом 1:1.

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