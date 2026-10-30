В Польше либеро национальной сборной Якуб Попивчак заявил, что у игроков не было достаточно времени для отдыха после международного сезона перед началом клубных соревнований. Как сообщает Interia Sport, волейболист рассказал об этом в интервью Польскому агентству печати.

По словам Попивчака, после большого количества матчей, эмоциональной нагрузки и продолжительного чемпионата Европы он ожидал три недели отпуска, а затем — время для постепенного возвращения к клубному ритму. Вместо этого, по его оценке, игроки почти без паузы перешли от одного напряженного цикла к другому. Либеро отметил, что волейболистам приходится адаптироваться к такому календарю.

Результаты сборной и старт клубного сезона

В прошлом сезоне сборная Польши под руководством Николы Грбича выиграла Лигу наций и защитила титул чемпиона Европы. Попивчак выступает за клуб «Алурон CMC Варта Заверце», в составе которого также играют многочисленные футболисты национальной команды.

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Команда из Заверце неудачно начала сезон: в стартовом матче проиграла ГКС «Катовице» со счетом 0:3 — 24:26, 23:25, 22:25. Позднее «Алурон CMC Варта Заверце» уступил «Богданке ЛУК Люблин» в матче за Суперкубок Польши — 0:3, со счетами сетов 32:34, 20:25, 18:25.

Команда готовится к сезону

Попивчак объяснил, что многие игроки прибыли в клуб фактически сразу после матчей за сборную. Перед началом сезона к «Алурону CMC Варте Заверце» также присоединились Томаш Форналь и Якуб Кохановский. Волейболист заметил, что соперники особенно настроены обыграть команду, которую он назвал «галактикос».

Настроение в команде улучшила победа над ПГЕ «Проектом Варшава» — 18:25, 25:22, 25:17, 25:21. Попивчак подчеркнул, что этот результат не означает готовности команды ко всем вызовам, однако выразил уверенность: благодаря дальнейшей работе клуб будет готов к ключевым отрезкам сезона.

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