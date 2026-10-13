«Лилль» требует наказания после тяжелой травмы защитника и угрожает обратиться в суд

Французский «Лилль» рассматривает возможность подачи судебного иска в связи с серьезной травмой своего защитника Тьягу Сантуша. Португалец разорвал переднюю крестообразную связку и мениск правого колена во время матча чемпионата Франции против «Гавра».

Травму футболист получил после подката полузащитника «Гавра» Амира Ричардсона. Арбитр зафиксировал нарушение правил, однако не показал марокканскому игроку даже желтой карточки. В «Лилле» считают, что этот эпизод заслуживал более строгого наказания — удаления с поля.

Клуб уже обратился в Профессиональную футбольную лигу Франции с требованием передать инцидент на рассмотрение дисциплинарного комитета. Руководство команды также изучает возможные юридические меры, чтобы добиться компенсации за причиненный футболисту ущерб.

«Обстоятельства инцидента и отсутствие каких-либо санкций вызывают у клуба серьезные вопросы. Клуб изучает все возможные юридические пути и оставляет за собой право прибегнуть к любым необходимым юридическим действиям для получения компенсации за нанесенный ущерб», — говорится в заявлении «Лилля».

Для Сантуша это уже вторая серьезная травма крестообразных связок в карьере. Два года назад он повредил связки левого колена. Теперь защитнику вновь придется пройти длительное восстановление, из-за чего он, вероятно, пропустит оставшуюся часть сезона.

В текущем сезоне португалец провел семь матчей во всех турнирах и забил два гола. Его контракт с «Лиллем» рассчитан до лета 2029 года.

Источник: BBC

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