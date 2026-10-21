В Японии тайваньская игрок в настольный теннис Линь Цзы-ю второй раз подряд завоевала золотую медаль Азиатских Параигр в одиночном разряде. В финале класса 10 она победила соотечественницу Тянь Сяо-вэнь со счетом 11:4, 11:7, 11:2.

Финал за 13 минут

Решающий матч на Играх Айти — Нагоя длился 13 минут. Победа Линь обеспечила Тайваню золотую и серебряную медали в этой дисциплине, сообщает Taipei Times.

Линь и Тянь, которые давно выступают вместе в парном разряде, еще до финала гарантировали Тайваню две высшие ступени пьедестала. Обе спортсменки выиграли свои полуфинальные матчи во вторник.

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Повторение финала 2023 года

Линь также победила Тянь в финале предыдущих Азиатских Параигр, состоявшихся в 2023 году в китайском Ханчжоу. Тогда она завоевала две золотые медали — в одиночном и смешанном парном разрядах — а также серебро в женском парном разряде вместе с Тянь.

Перед нынешним финалом Тянь сказала, что рада возможности сыграть против своей партнерши и надеется, что обе покажут свою лучшую игру.

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