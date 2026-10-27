Сборная Англии по регбилиг включила Джеза Литтена и Моргана Ноулза в стартовый состав на матч Кубка мира против Папуа — Новой Гвинеи, который состоится в Вуллонгонге, Австралия. Брэд О’Нилл не вошёл в заявку из 19 игроков на матч, сообщает BBC Sport.

Изменения в составе

Литтен из «Халл КР» сыграет на позиции хукера. Он заменит О’Нилла, который играл под девятым номером в предыдущем матче англичан против Франции. О’Нилл, признанный лучшим игроком Суперлиги в 2026 году, указан среди резервистов, однако в заявку из 19 игроков на матч не попал.

Лок «Долфинс» Ноулз возвращается в стартовый состав после пропуска первых двух матчей из-за травмы икры. Он заменит Виктора Редли, который начнёт игру на скамейке запасных. Вингер «Уоррингтона» Мэтти Эштон, привлечённый к матчу с Францией, сохранил место в составе. Зак Экерсли из «Уигана» вновь не попал в заявку на матч.

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Шансы на полуфинал

Матч Англия — Папуа — Новая Гвинея в группе B-C запланирован на пятницу, 30 октября, начало — в 09:05 по Гринвичу. Англичанам необходимо победить, чтобы сохранить шансы на выход в полуфинал, а также ждать победы Тонги над Самоа в матче 1 ноября.

Если Самоа победит Тонгу, Англия вылетит из турнира из-за худшего результата в очной встрече с Тонгой. В случае победы Тонги решающей станет разница очков между Англией и Самоа: сейчас англичане уступают самоанцам 68 очков. После поражения от Тонги со счётом 12:30 сборная Англии разгромила Францию — 82:0.

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