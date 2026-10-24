Люк Литтлер победил Уилли О'Коннора со счетом 6:3 в первом раунде чемпионата Европы по дартсу в Дортмунде, Германия. Он выполнил шесть максимумов по 180 очков и вышел во второй раунд, где сыграет с Нейтаном Аспиналлом, сообщает Sky Sports.

Матч против Аспиналла

Для 19-летнего Литтлера чемпионат Европы является возможностью выиграть единственный крупный турнир, который он еще не завоевал за первые два года выступлений на дартсовой сцене.

Перед турниром Литтлер не выступал после неожиданного поражения на молодежном чемпионате мира. Во время перерыва он тренировался и сыграл в нескольких выставочных матчах. Дартсмен рассказал, что изменил хват и технику броска, поскольку у него было много времени на подготовку.

По словам Литтлера, недавно он выполнил девятидартер в приложении DartCounter и решил сохранить новый подход, пока он работает. В следующем матче его соперником станет Аспиналл, который победил Кристо Рейеса со счетом 6:3.

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Ван Гервен выбыл

Аспиналл уступал Рейесу, но затем выиграл четыре лега подряд. Во время этой серии он завершал леги бросками на 134, 112 и 90 очков.

Четырехкратный победитель чемпионата Европы Михаэль ван Гервен также завершил выступления на турнире. Нидерландец проиграл со счетом 3:6 соотечественнику Кевину Дутсу, а Дутс во втором раунде встретится с Кшиштофом Ратайским.

Во второй раунд также вышли Джермейн Ваттимена, Джонни Клейтон, Мартин Шиндлер и Джош Рок. Все 16 участников следующей стадии сыграют в субботу, а поединок Литтлера с Аспиналлом запланирован на вечернюю сессию. Матчи второго раунда будут продолжаться до 10 выигранных легов.

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