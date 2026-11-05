LIV Golf готовится свернуть деятельность после того, как финансовая компания BC Partners Credit отказалась от сделки о возможном финансировании. Как сообщает BBC Sport, инвестор рассматривал возможность предоставить до 300 млн долларов финансирования для нового формата турнира, известного как LIV 2.0, но решил не продолжать сделку.

Неудачная попытка перезапуска

Необходимость в новом инвесторе возникла после того, как в апреле Суверенный фонд Саудовской Аравии PIF прекратил поддержку LIV Golf. После этого лига в прошлом месяце подала заявление о защите от банкротства. PIF предоставил заем для финансирования процесса реструктуризации.

По данным BBC Sport, команда, работавшая над LIV 2.0, имела обязательства от соинвесторов, поддержку в гольф-среде и около 30 игроков, согласившихся присоединиться к проекту. Среди них были победители мейджоров. В то же время источники издания сообщили, что организаторам не удалось вовремя заключить необходимые договоренности.

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Слушание по делу

Лига должна была продемонстрировать достаточную поддержку игроков, чтобы продолжить работу в 2027 году. Ожидается, что на судебном слушании в четверг PIF сообщит о нежизнеспособности предложения по LIV 2.0.

Один из наиболее известных игроков, присоединившихся к LIV Golf в 2022 году, Ли Вествуд заявил во вторник, что ему не представили приемлемого предложения по новому формату. По его словам, в плане LIV 2.0 остается много вопросов, которые необходимо доработать. Джон Рам и Серхио Гарсия ранее уже покинули проект.

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