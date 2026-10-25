В США гольф-лига LIV Golf выплатила $15,6 млн семи руководителям в период между заявлением Суверенного фонда Саудовской Аравии о прекращении финансовой поддержки и подачей лигой заявления о банкротстве по процедуре Chapter 11. Как сообщает Korea Herald, это следует из документов, поданных в суд США по делам о банкротстве в штате Нью-Джерси.

Выплаты руководителям

Наибольшую выплату получил генеральный директор LIV Golf Скотт О'Нил — $6,375 млн. Финансовому директору Дэвиду Филлиппсу 24 июня выплатили $3,37 млн в качестве вознаграждения за продолжение работы, а главному юридическому директору Джону Рузичу — $2,6 млн. В тот же день О'Нил получил $6,375 млн.

Также 13 февраля О'Нилу выплатили бонус в размере $2,7 млн. Бывший первый генеральный директор LIV Golf Грег Норман, покинувший должность в январе 2025 года, 26 сентября того же года получил выплату $5,8 млн в рамках урегулирования и бонус $3,6 млн.

Платежи игрокам и требования кредиторов

Судебные материалы также содержат сведения о 129 платежах кредиторам в течение 90 дней до подачи заявления о банкротстве. В течение года до подачи заявления 8 сентября игроку Джону Раму выплатили $26 млн. Среди других выплат спортсменам — почти $13,9 млн Брайсону Дешамбо, $10,7 млн Дастину Джонсону и примерно по $2,5 млн Кэмерону Смиту и Баббе Уотсону.

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LIV Golf также столкнулась с двумя исками по поводу неоплаченных услуг. Канадская Mobbi Systems Group требует более $1 млн за функцию трансляций Any Shot, Any Time, а компания Fresh Tape Media из штата Колорадо — $1,2 млн за производство медиадней LIV Golf. Обе компании включены в перечень 129 кредиторов с необеспеченными требованиями.

Реструктуризация лиги

Суверенный фонд Саудовской Аравии потратил на LIV Golf более $5 млрд с момента запуска лиги в июне 2022 года. По данным источника, после сезона 2026 года финансирование лиги фондом должно завершиться. BC Partners Credit пообещала до $300 млн на поддержку проекта LIV 2.0.

Новая версия лиги предусматривает не менее 10 турниров, акцент на командном гольфе и призовые фонды около $9 млн вместо $20 млн для индивидуальных соревнований. Слушание по делу о банкротстве назначено на 5 ноября.

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