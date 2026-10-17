«Ливерпуль» победил «Брентфорд» со счётом 2:1 в матче Премьер-лиги на стадионе Gtech Community Stadium. Хозяева вели после гола Кина Льюиса-Поттера, однако после перерыва гости забили дважды и одержали волевую победу. Sky Sports News сообщает, что «Брентфорд» завершил встречу вдевятером после удалений Егора Ярмолюка и Витали Янельта.

Удаление в конце первого тайма

Льюис-Поттер открыл счёт на 44-й минуте, забив головой. До этого арбитр отменил пенальти в пользу «Ливерпуля». В компенсированное к первому тайму время Ярмолюк получил прямую красную карточку за удар головой Жереми Жаке перед подачей углового. Судья Джон Брукс принял решение после просмотра эпизода на мониторе по рекомендации VAR.

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Голы Муньоса и Исака

Во втором тайме «Ливерпуль» реализовал численное преимущество. На 62-й минуте Виктор Муньос сравнял счёт после передачи Флориана Вирца, а на 70-й Александр Исак забил победный мяч. Форвард вернулся в состав после проблем с бедром и завершил атаку после скидки Брэдли Баркола.

«Брентфорд» имел возможность отыграться, но Игор Тьяго не смог забить с близкого расстояния. Уже в компенсированное время Янельт получил вторую жёлтую карточку за фол против вышедшего на замену Рио Нгумохи. Доминика Собослаи заменили из-за травмы в первом тайме, а Жереми Фримпонг, появившийся на поле после перерыва, покинул его через семь минут из-за травмы. Благодаря победе «Ливерпуль» поднялся на пятое место, опередив «Брентфорд».

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