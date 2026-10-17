Польская теннисистка Магдалена Френх завершила выступление в квалификации турнира WTA 500 в Нинбо, Китай, снявшись с матча против Хань Ши. По данным Interia Sport, китаянка выиграла первый сет со счётом 6:4, а поединок не был доигран во второй партии.

Медицинская помощь на корте

При счёте 4:3 в пользу Ши в первом сете Френх вызвала на корт физиотерапевта. Издание отметило, что это могло быть связано с дискомфортом в области бедра или мышц живота.

После медицинской паузы польская теннисистка вернулась к игре и имела три брейк-пойнта, чтобы сравнять счёт до 4:4, однако не реализовала их. Ши сохранила преимущество и выиграла первую партию.

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Вылет пятой сеяной

В начале второго сета Френх удержала свою подачу, а затем получила два брейк-пойнта, которые могли вывести её вперёд. После ещё трёх розыгрышей она прекратила матч.

Френх была посеяна под пятым номером в квалификации. Перед началом отбора она ждала возможных снятий участниц, которые могли обеспечить ей место в основной сетке, однако в итоге начала турнир в квалификации.

Хань Ши на момент матча занимала 217-е место в рейтинге WTA. После вылета Френх в следующем раунде квалификации среди польских теннисисток осталась Катажина Кава, которой предстоит сыграть против Дарьи Снигур.

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