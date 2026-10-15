Рори Макилрой завершил первый раунд DP World India Championship в Нью-Дели, Индия, с результатом два удара ниже пара — 70. После игрового дня, частично прерванного из-за грозы и молний, он делит 13-е место и отстаёт от лидера на четыре удара. Об этом сообщает Sky Sports.

Четырёхчасовая пауза из-за непогоды

Макилрой стартовал с 10-й лунки пар-4 и сделал там богей. До завершения первых девяти лунок он оформил бёрди на 13-й, 15-й и 18-й лунках, пройдя их за 34 удара. На второй лунке гольфист добавил ещё один бёрди, однако на третьей сделал второй богей за раунд, а последние шесть лунок завершил паром.

Игру остановили, когда Макилрой проходил вторую девятку, из-за грозы и молний в районе поля. Участники провели вне поля четыре часа, а соревнование возобновилось в 16:00 по местному времени. После раунда Макилрой сказал, что в целом доволен стартом, хотя считает, что после возобновления игры мог использовать ещё несколько возможностей.

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Промежуточные результаты

Промежуточную таблицу среди игроков, завершивших раунд, возглавляет датчанин Никлас Норгорд с результатом 66 ударов, или шесть ниже пара. Представитель Северной Ирландии Том Маккиббин входит в группу игроков с результатом минус пять; среди них также Эухенио Чакарра, занимающий второе место в рейтинге Race to Dubai.

Шотландцы Скотт Джеймисон, Юэн Фергюсон и Боб Макинтайр начали турнир с результатом 68. Томми Флитвуд завершил раунд на отметке минус два, как и Макилрой: на своей заключительной девятой лунке он потерял два удара после удара с ти, когда мяч оказался в кустах. Лидер Race to Dubai Патрик Рид из-за задержки стартовал позже и успел сыграть лишь четыре лунки, имея два удара выше пара. Последние четыре группы вообще не начали первый раунд, который продолжится в пятницу.

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