Пилот Red Bull Макс Ферстаппен завоевал поул-позицию к субботнему спринту Гран-при Сингапура. В то же время стюарды рассмотрят эпизод первого сегмента спринт-квалификации, когда нидерландец обогнал пилота Ferrari Льюиса Хэмилтона в зоне жёлтых флагов, сообщает Sky Sports.

Результаты спринт-квалификации

В финальном сегменте квалификации Ферстаппен проехал лишь один быстрый круг в конце сессии и опередил Джорджа Расселла из Mercedes чуть более чем на одну десятую секунды. Третьим стал пилот Ferrari Шарль Леклер, который после первой попытки временно возглавлял протокол.

Пилоты McLaren Оскар Пиастри и Ландо Норрис заняли соответственно четвёртое и пятое места. Хэмилтон завершил квалификацию шестым, а лидер чемпионата Кими Антонелли показал седьмой результат на другом болиду Mercedes.

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Эпизод под жёлтыми флагами

Инцидент, который рассмотрят стюарды, произошёл в SQ1 после того, как Серхио Перес из Cadillac врезался в барьеры, оставив обломки на трассе. На этом участке действовали жёлтые флаги, а обгоны в таких зонах запрещены. По данным Sky Sports, Ферстаппен сообщил по радио, что пропустил Хэмилтона обратно.

Начало второго сегмента квалификации задержали из-за проблемы с хронометражем: некоторые результаты финальных кругов SQ1 сначала не были зарегистрированы. После подтверждения окончательного порядка сессию продолжили.

Расселл квалифицировался вторым на болиду Mercedes предыдущей спецификации. По информации издания, в воскресном основном Гран-при он должен отбыть штраф на стартовой решётке.

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