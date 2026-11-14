Мальдер определился со стартовым составом сборной Украины на матч против Северной Ирландии

Тренерский штаб сборной Украины определил основной состав на матч с командой Северной Ирландии в очередном туре Лиги наций сезона 2026/27.

Матч Северная Ирландия – Украина состоится 14 ноября в Белфасте. Поединок пройдет на стадионе «Виндзор Парк». Стартовый свисток встречи прозвучит в 21:45 по киевскому времени.

Главный тренер «сине-желтых» Андреа Мальдера сдержал слово и доверился вратарю лиссабонской «Бенфики» Анатолию Трубину. Линию обороны составят Илья Забарный из французского ПСЖ, центральный защитник житомирского «Полесья» Эдуард Сарапий, капитан донецкого «Шахтера» Николай Матвиенко и Виталий Николенко из ливерпульского «Эвертона».

В полузащите выйдут Алексей Кащук («Карабах»), Олег Очеретько из «Шахтера», полузащитник английского «Брентфорда» Егор Ярмолюк и полузащитник «Бенфики» Георгий Судаков. В линии атаки сыграют Даниил Сикан («Андерлехт») и нападающий пирейского «Олимпиакоса» Роман Яремчук.

Полный стартовый состав сборной Украины: Трубин – Забарный, Сарапий, Матвиенко, Миколенко – Кащук, Очеретько, Ярмолюк, Судаков – Сикан, Яремчук.

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