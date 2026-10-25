«Манчестер Юнайтед» сыграл вничью 1:1 с «Манчестер Сити» в дерби женской Суперлиги, состоявшемся 25 октября 2026 года на «Ли Спортс Виллидж». Элизабет Терленд сравняла счёт на 89-й минуте и прервала безупречный старт «Манчестер Сити» в сезоне WSL.

Как сообщает Sky Sports, первый тайм завершился без голов. После перерыва хозяйки создали несколько опасных моментов: на 55-й минуте Терленд с близкого расстояния не смогла переиграть вратаря «Манчестер Сити» Ямашиту, а на 60-й минуте Джесс Парк попала в перекладину.

Гол Шоу в юбилейном матче

Счёт открыла Хадиджа Шоу, забившая в своём 100-м матче в WSL. Нападающая «Манчестер Сити» приняла мяч спиной к воротам, развернулась перед Доминик Янссен и пробила низом между ног защитницы.

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В конце встречи «Манчестер Сити» мог увеличить преимущество, однако Майя Ле Тиссье вынесла мяч с линии ворот. Вскоре Шоу неудачно выбила мяч после подачи Ле Тиссье, и точный удар Терленд принёс «Манчестер Юнайтед» ничью.

Турнирное положение

До дерби «Манчестер Сити» выиграл все шесть стартовых матчей сезона WSL. После ничьей команда сравнялась с «Челси» по очкам на вершине таблицы, но уступает лондонскому клубу по разнице мячей. «Челси» в своём матче одержал волевую победу над «Кристал Пэлас».

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