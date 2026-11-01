«Манчестер Сити» обыграл «Лондон Сити Лайонессес» со счётом 2:1 на стадионе «Хейз Лейн» и возглавил турнирную таблицу Women’s Super League. О результатах воскресных матчей сообщает Sky Sports.

Победа «Манчестер Сити»

До перерыва вратарь Мэри Эрпс совершила двойной сейв, не позволив соперницам открыть счёт. Вскоре Банни Шоу обыграла голкипера и забила свой девятый мяч в сезоне.

«Лондон Сити» сравнял счёт после стандарта: Яна Фернандес головой отправила мяч в ворота. Однако через 122 секунды Лорен Хемп вновь вывела «Манчестер Сити» вперёд, завершив передачу Мэри Фаулер. Шоу также попала в штангу, но двух голов хватило её команде для победы.

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«Арсенал» спас ничью

В другом матче «Арсенал» сыграл вничью с «Астон Виллой» — 1:1 на стадионе «Эмирейтс». Хозяева нанесли 27 ударов, но на 25-й минуте Чесити Грант забила за «Астон Виллу» единственным ударом команды в матче.

Вратарь Акане Окума сделала восемь сейвов, однако на 85-й минуте Алессия Руссо головой замкнула навес Стины Блэкстениус и сравняла счёт. «Арсенал» пытался вырвать победу в концовке, но матч завершился вничью.

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