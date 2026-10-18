В Брайтоне, Великобритания, «Манчестер Сити» обыграл «Брайтон» со счётом 3:2 и продолжил стопроцентный старт в женской Суперлиге. Команда Андреа Йеглерца в первые 18 минут повела 3:0: Шоу оформила дубль, а Ниам Чарльз забила свой первый гол за клуб после перехода летом. До перерыва «Брайтон» сократил отставание благодаря голам Оливии Гарсии и Кейтлин Хейз, однако сравнять счёт не смог, по данным Sky Sports.

«Челси» забил шесть голов «Тоттенхэму»

«Манчестер Сити» сохранил преимущество в два очка над «Челси», который победил «Тоттенхэм» — 6:2. По два мяча в составе команды Сони Бомпастор забили Лорен Джеймс и Элли Карпентер. Благодаря голу Матильды Винберг «Тоттенхэм» сравнял счёт до перерыва, но «Челси» забил трижды за девять минут второго тайма.

«Лондон Сити Лайонессес» победил «Эвертон» — 2:1. В первом тайме отличились Дельфин Каскарино и Фрея Годфри, а за 20 минут до завершения матча интригу вернула Холли Макнамара, забившая головой после выхода на замену.

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Победы «Манчестер Юнайтед», «Астон Виллы» и «Вест Хэма»

«Манчестер Юнайтед» обыграл занимающий последнее место в таблице «Чарльтон» — 3:1 и поднялся на пятое место после третьей подряд победы в чемпионате. В первые 13 минут забили Элла Тун и Андреа Медина, Лия Дэвидсон отыграла один мяч, а Юлия Зигиотти Ольме установила итоговый счёт немного после получаса игры.

«Астон Вилла» одержала первую победу в сезоне, отыгравшись в матче с «Ливерпулем» — 2:1. После раннего гола Наталии Рамос «Вилла» ответила мячом Чесити Грант и автоголом Грейс Фиск. В другой встрече Келли Гаго забила единственный мяч в матче, в котором «Вест Хэм» победил «Кристал Пэлас» — 1:0.

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