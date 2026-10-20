Снукерист Марк Аллен проиграл Джордану Брауну со счётом 2:4 в первом раунде Northern Ireland Open в Белфасте, Северная Ирландия. Для 40-летнего Аллена это был первый матч после майского полуфинала чемпионата мира в Шеффилде, где он уступил У Ицзэ.

Браун отыгрался после стартового фрейма

Аллен выиграл первый фрейм матча между двумя представителями Северной Ирландии, однако 39-летний Браун победил в следующих двух. Аллен сравнял счёт — 2:2, но Браун сделал серии в 53 и 80 очков в двух заключительных фреймах и вышел в следующий раунд.

Больше актуальных новостей — в Telegram-канале UA.News Telegram.

Как сообщает BBC Sport, Аллен стал 10-м представителем топ-16, выбывшим в первом раунде нынешнего турнира. Среди других ранних потерь были Ронни О'Салливан, Джадд Трамп и Марк Селби.

Другие результаты дня

Трёхкратный чемпион мира Марк Уильямс победил Робби Уильямса со счётом 4:2. Майкл Холт обыграл Чжоу Юэлуна — 4:1. В прошлом году Браун дошёл до четвертьфинала Northern Ireland Open, где уступил Аллену со счётом 2:5. Действующий чемпион Джек Лисовски должен был сыграть с Энтони Макгиллом в вечерней сессии вторника.

Читай нас в