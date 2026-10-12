В Труа, Франция, «Марсель» победил со счетом 2:0 в заключительном матче шестого тура Лиги 1. Команда прервала серию из пяти поражений и покинула зону вылета чемпионата Франции.

Положение перед матчем

Перед началом воскресной игры марсельский клуб находился в зоне вылета. France 24 охарактеризовал встречу как матч, в котором «Марселю» была необходима победа.

Игра в Труа завершала программу шестого тура Лиги 1. Результат позволил команде улучшить турнирное положение и выйти из опасной зоны таблицы.

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Авторы голов

Два мяча за «Марсель» забили Амин Харит и Химад Абделли. Харит является марокканским футболистом, а Абделли — алжирским игроком.

В подписи к видео France 24 указано, что гол Абделли стал его первым за марсельский клуб. Итоговый счет матча — 2:0.

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