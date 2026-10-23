Французский «Марсель» проиграл австрийскому «Штурму» в Граце, Австрия, в матче третьего тура лигового этапа Лиги Европы. Как сообщает France 24, это поражение стало для марсельского клуба третьим в трёх матчах турнира.

Ранний гол хозяев

Хозяева забили в начале встречи, и этого мяча «Штурму» хватило для победы. Матч состоялся 22 октября в Граце.

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Результаты других французских клубов

Другие французские команды в еврокубках выступили с разными результатами. «Лион» уступил «Хоффенхайму» со счётом 0:3, «Ренн» сыграл вничью 2:2 на выезде с «Ювентусом», а «Монако» победил «Фрайбург» — 3:0.

В спортивном выпуске также сообщили, что следующие мужская и женская велогонки «Тур де Франс» стартуют в Великобритании. Мужская гонка начнётся в Эдинбурге и пройдёт через Ливерпуль и Кардифф, а женская стартует в Лидсе.

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