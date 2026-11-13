Марта Костюк завершила выступление на Итоговом турнире тремя поражениями и установила антирекорд

Украинская теннисистка, 10-я ракетка мира, уступила американке Кори Гауфф в своём заключительном матче группового этапа со счётом 4:6, 5:7. Это поражение стало для Костюк третьим на турнире и продлило её серию неудачных выступлений до самой длинной в карьере.

Это поражение стало для неё седьмым подряд в одиночном разряде на турнирах женского тура WTA. Таким образом, Марта обновила собственный антирекорд по самой длинной серии поражений в карьере.

Предыдущая самая длинная серия поражений украинки длилась с 13 мая по 22 июля 2025 года, когда она уступила в шести матчах подряд в одиночном разряде.

Последний раз Костюк побеждала соперницу в одиночном разряде 4 сентября 2026 года. Тогда в третьем круге US Open она в двух сетах обыграла нейтральную теннисистку с российским паспортом Екатерину Александрову.

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