Защитник «Манчестер Юнайтед» Лисандро Мартинес должен попасть в заявку команды на воскресный выездной матч против «Лидс Юнайтед». Футболист извинился после публичных высказываний с критикой руководства клуба, сообщает Sky Sports.

Встреча с руководством

Главный тренер команды Майкл Каррик заявил, что ситуация урегулирована, а все причастные стороны движутся дальше. По данным издания, в четверг Мартинес встретился с представителями руководства клуба, в том числе с Уилкоксом, генеральным директором Омаром Беррадой и Карриком. После встречи защитник извинился за свои высказывания.

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Реакция Каррика

Перед матчем с «Лидсом» Каррик отметил, что Мартинес опубликовал заявление и осознал свою ошибку. По словам тренера, для клуба признания футболистом произошедшего достаточно, чтобы двигаться дальше. Ранее Мартинес публично раскритиковал недостаточные, по его мнению, инвестиции во время трансферного окна после поражения от «Атлетико Мадрид» в Лиге чемпионов во вторник.

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