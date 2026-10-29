Матч Кубка Украины «Чернигов» — «Эпицентр» перенесли на 29 октября из-за воздушной тревоги

Матч 1/8 финала Кубка Украины по футболу между «Черниговом» и «Эпицентром» перенесли на четверг, 29 октября.

Поединок состоится в селе Счастливое на стадионе «Арсенал-Арена». Начало матча запланировано на 12:00.

Изначально игра должна была начаться в 11:00, однако из-за воздушной тревоги старт матча отложили.

Впоследствии команды все же вышли на поле, однако матч не удалось доиграть. На 22-й минуте встречу снова прервали из-за воздушной тревоги.

В итоге матч 1/8 финала Кубка Украины решили перенести на следующий день.

Об этом сообщил Telegram-канал футбольного клуба «Чернигов».

Напомним, донецкий «Шахтер» 27 октября победил киевское «Динамо» со счётом 3:0 в матче 1/8 финала Кубка Украины. Решающим эпизодом встречи стало удаление защитника киевлян Тараса Михавка на 30-й минуте.

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