Матчи 11-го тура УПЛ: расписание и результаты матчей 31 октября — 2 ноября

В чемпионате Украины по футболу среди команд Премьер-лиги в субботу, 31 октября, продолжатся матчи 11-го тура.

В этот день состоятся два матча, ещё четыре встречи запланированы на воскресенье и понедельник.

В субботу команды сыграют в двух городах. Начало обоих матчей запланировано на 13:00:

«Верес» (Ровно) — «Черноморец» (Одесса);

«Левый Берег» (Киев) — «Буковина» (Черновцы).

В воскресенье, 1 ноября, также в 13:00, запланированы ещё два матча 11-го тура:

«Колос» (Коваливка) — «Полесье» (Житомир);

ЛНЗ (Черкассы) — ФК «Харьков».

Программу тура завершат три матча в понедельник, 2 ноября. Две встречи начнутся в 13:00, ещё одна — в 18:00.

«Кривбасс» (Кривой Рог) — «Динамо» (Киев) — 13:00;

«Заря» (Луганск) — «Эпицентр» (Каменец-Подольский) — 13:00;

«Карпаты» (Львов) — «Кудровка» (Черниговская область) — 18:00.

В начале 11-го тура донецкий «Шахтер» на «Арене Львов» победил киевскую «Оболонь» со счётом 2:0.

После этого матча турнирная таблица УПЛ выглядит следующим образом:

«Шахтер» — 28 очков; «Полесье» — 25; «Харьков» — 21; «Динамо» — 19; «Карпаты» — 16; ЛНЗ — 15; «Заря» — 15; «Колос» — 11; «Эпицентр» — 9; «Буковина» — 9; «Верес» — 9; «Левый берег» — 8; «Оболонь» — 7; «Черноморец» — 6; «Кривбасс» — 6; «Кудривка» — 5.

Лидером чемпионата остается «Шахтер» с 28 очками. Второе место занимает «Полесье» (25 очков), третье — «Харьков» (21).

Напомним, донецкий «Шахтер» обыграл «Колос» в матче девятого тура украинской Премьер-лиги и укрепил свои позиции во главе турнирной таблицы. В чемпионате Украины продолжаются матчи очередного тура.

Донецкий «Шахтер» победил киевскую «Оболонь» со счётом 2:0 в матче 11-го тура Украинской Премьер-лиги. Поединок состоялся на «Арене Львов».

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