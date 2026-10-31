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Матчи 11-го тура УПЛ: расписание и результаты матчей 31 октября — 2 ноября

UA NEWS 31 Октября 2026 09:51
Матчи 11-го тура УПЛ: расписание и результаты матчей 31 октября — 2 ноября

В чемпионате Украины по футболу среди команд Премьер-лиги в субботу, 31 октября, продолжатся матчи 11-го тура. 

В этот день состоятся два матча, ещё четыре встречи запланированы на воскресенье и понедельник.

В субботу команды сыграют в двух городах. Начало обоих матчей запланировано на 13:00:

  • «Верес» (Ровно) — «Черноморец» (Одесса);
  • «Левый Берег» (Киев) — «Буковина» (Черновцы).

В воскресенье, 1 ноября, также в 13:00, запланированы ещё два матча 11-го тура:

  • «Колос» (Коваливка) — «Полесье» (Житомир);
  • ЛНЗ (Черкассы) — ФК «Харьков».

Программу тура завершат три матча в понедельник, 2 ноября. Две встречи начнутся в 13:00, ещё одна — в 18:00.

  • «Кривбасс» (Кривой Рог) — «Динамо» (Киев) — 13:00;
  • «Заря» (Луганск) — «Эпицентр» (Каменец-Подольский) — 13:00;
  • «Карпаты» (Львов) — «Кудровка» (Черниговская область) — 18:00.

В начале 11-го тура донецкий «Шахтер» на «Арене Львов» победил киевскую «Оболонь» со счётом 2:0.

После этого матча турнирная таблица УПЛ выглядит следующим образом:

  1. «Шахтер» — 28 очков;
  2. «Полесье» — 25;
  3. «Харьков» — 21;
  4. «Динамо» — 19;
  5. «Карпаты» — 16;
  6. ЛНЗ — 15;
  7. «Заря» — 15;
  8. «Колос» — 11;
  9. «Эпицентр» — 9;
  10. «Буковина» — 9;
  11. «Верес» — 9;
  12. «Левый берег» — 8;
  13. «Оболонь» — 7;
  14. «Черноморец» — 6;
  15. «Кривбасс» — 6;
  16. «Кудривка» — 5.

Лидером чемпионата остается «Шахтер» с 28 очками. Второе место занимает «Полесье» (25 очков), третье — «Харьков» (21).

Напомним, донецкий «Шахтер» обыграл «Колос» в матче девятого тура украинской Премьер-лиги и укрепил свои позиции во главе турнирной таблицы. В чемпионате Украины продолжаются матчи очередного тура.

Донецкий «Шахтер» победил киевскую «Оболонь» со счётом 2:0 в матче 11-го тура Украинской Премьер-лиги. Поединок состоялся на «Арене Львов».

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