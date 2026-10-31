Матчи 11-го тура УПЛ: расписание и результаты матчей 31 октября — 2 ноября
В чемпионате Украины по футболу среди команд Премьер-лиги в субботу, 31 октября, продолжатся матчи 11-го тура.
В этот день состоятся два матча, ещё четыре встречи запланированы на воскресенье и понедельник.
В субботу команды сыграют в двух городах. Начало обоих матчей запланировано на 13:00:
- «Верес» (Ровно) — «Черноморец» (Одесса);
- «Левый Берег» (Киев) — «Буковина» (Черновцы).
В воскресенье, 1 ноября, также в 13:00, запланированы ещё два матча 11-го тура:
- «Колос» (Коваливка) — «Полесье» (Житомир);
- ЛНЗ (Черкассы) — ФК «Харьков».
Программу тура завершат три матча в понедельник, 2 ноября. Две встречи начнутся в 13:00, ещё одна — в 18:00.
- «Кривбасс» (Кривой Рог) — «Динамо» (Киев) — 13:00;
- «Заря» (Луганск) — «Эпицентр» (Каменец-Подольский) — 13:00;
- «Карпаты» (Львов) — «Кудровка» (Черниговская область) — 18:00.
В начале 11-го тура донецкий «Шахтер» на «Арене Львов» победил киевскую «Оболонь» со счётом 2:0.
После этого матча турнирная таблица УПЛ выглядит следующим образом:
- «Шахтер» — 28 очков;
- «Полесье» — 25;
- «Харьков» — 21;
- «Динамо» — 19;
- «Карпаты» — 16;
- ЛНЗ — 15;
- «Заря» — 15;
- «Колос» — 11;
- «Эпицентр» — 9;
- «Буковина» — 9;
- «Верес» — 9;
- «Левый берег» — 8;
- «Оболонь» — 7;
- «Черноморец» — 6;
- «Кривбасс» — 6;
- «Кудривка» — 5.
Лидером чемпионата остается «Шахтер» с 28 очками. Второе место занимает «Полесье» (25 очков), третье — «Харьков» (21).
Напомним, донецкий «Шахтер» обыграл «Колос» в матче девятого тура украинской Премьер-лиги и укрепил свои позиции во главе турнирной таблицы. В чемпионате Украины продолжаются матчи очередного тура.
Донецкий «Шахтер» победил киевскую «Оболонь» со счётом 2:0 в матче 11-го тура Украинской Премьер-лиги. Поединок состоялся на «Арене Львов».