Французский футболист мадридского «Реала» Килиан Мбаппе извинился за комментарий об основателе КНР Мао Цзэдуне. Три крупные китайские компании объявили о прекращении партнерства с игроком, а китайское государственное телевидение приостановило трансляции матчей чемпионата Испании по футболу.

Как сообщает Deutsche Welle, спор возник после распространения видео, в котором Мбаппе рассказывал о своем любимом интернет-меме с собственным изображением. Он сказал, что его лицо было наложено на тело «какого-то парня», которого он считает китайским диктатором. Изображение, вероятно, относилось к Мао Цзэдуну.

Извинения футболиста

Мбаппе заявил, что его комментарий был необдуманным и он понимает, что оскорбил многих людей в Китае и китайских общинах по всему миру. Футболист извинился перед всеми, кого затронули его слова, подчеркнув, что не имел такого намерения, уважает китайский народ и его историю.

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Реакция компаний и телевидения

Компании Dongpeng, Mengniu и Milkground заявили о завершении сотрудничества с Мбаппе. В схожих по содержанию заявлениях они сообщили, что выступают против слов и действий, которые «задевают национальные чувства».

China Media Group, контролирующая государственного вещателя CCTV, также остановила показ матчей Ла Лиги и убрала рекламу с участием Мбаппе. Ла Лига извинилась за ситуацию, отметив, что высказывания игрока были его личной позицией и не отражают позицию испанского футбольного чемпионата. CCTV сообщила, что рассмотрит извинения футболиста, но также оценит его дальнейшие действия.

Мао Цзэдун основал Китайскую Народную Республику в 1949 году и руководил страной до своей смерти в 1976 году. В КНР он остается уважаемой фигурой, а публичная критика его наследия является политически чувствительной темой.

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