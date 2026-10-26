Мексика направит в Сальвадор делегацию из четырех спортсменов для участия в горном ультрамарафоне Cordillera Challenge, который пройдет 6–8 ноября. Команду возглавит представительница коренного народа рарамури Мария Лорена Рамирес Эрнандес из штата Чиуауа, сообщает Mexico News Daily.

130 километров по горным маршрутам

Cordillera Challenge — многодневный забег протяженностью 130 километров с суммарным набором высоты более 6300 метров. Маршрут пройдет через природные объекты Сальвадора, в том числе кратерное озеро Коатепеке, вулканы Исалько и Атако, а также прибрежную песчаную косу Барра-де-Сантьяго.

Участие мексиканских бегунов является частью поддерживаемой правительством программы, направленной на укрепление спортивных и культурных связей между Мексикой и Сальвадором. На мероприятии также будет присутствовать Мирна Беатрис де ла Крус, руководительница инициативы México Imparable, которая сочетает развитие спортивных талантов с популяризацией культурной идентичности и повышением видимости коренных народов Мексики.

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Выставка о культуре рарамури

3 ноября в Национальной библиотеке Сан-Сальвадора откроется фотовыставка «Мексика — земля чемпионов», которую спонсирует посольство Мексики. На ней будут представлены снимки повседневной жизни, традиций и культурного наследия общин рарамури в горном регионе Сьерра-Тараумара.

31-летняя Рамирес Эрнандес получила международное признание после победы в 2017 году в 80-километровом забеге UltraTrail Cerro Rojo. Тогда она преодолела дистанцию за 7 часов 20 минут в традиционных сандалиях уараче. В 2025 году спортсменка получила Национальную спортивную премию.

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